بالأرقام.. مبيعات رام 1500 تقترب من التفوق على فورد F-150

الخليج ٣٦٥ نت – يشهد سوق السيارات الأمريكي تباطؤ في المبيعات من قبل بعض أكبر الشركات العالمية، وهو ما يمكن الشعور به خاصة في شريحة البيك اب الأكبر، بينما تشهد كل من فورد وجنرال موتورز انخفاض سنوي بالمبيعات، ولكن بيك اب رام 1500 هي الاستثناء، حيث أن مبيعاتها ارتفعت بقوة لدرجة أن مجموعة فيات كرايسلر شهدت زيادة في المبيعات قدرها 1.9% حسب وكالة بلومبيرج.

حققت رام إنجاز رائع حسب التقارير السابقة عندما تفوق على شيفروليه سيلفرادو لتأتي بالمركز الثاني على قائمة أكثر طرازات البيك اب مبيعاً، مقتربة بذلك أخيراً من فورد F-150، ولكن لم يتوقع التقرير أن رام 1500 ستكون قادرة على تحقيق مبيعات مرتفعة لهذه الدرجة.

من المهم أن نذكر رغم ذلك أن كل من جمس سييرا وشيفروليه سيلفرادو تقعان أسفل مجموعة جنرال موتورز باعتبارهم شقيقتين، وفي حالة دمج معدل مبيعاتهما معاً، فسوق تعود جنرال موتورز للمركز الثاني.

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خلال شهر يونيو، شهدت بيك اب رام 1500 ارتفاع في المبيعات بنسبة 56% بعد أن بيع منها 68,098 نسخة، لتكون بذلك متأخرة عن فورد F-150 بفارق 3,400 نسخة فقط بعد أن باعت الأخيرة 71,500 نسخة.

يشير أصحاب الوكالات إلى أن رام 1500 الجديدة تجذب اهتمام ملاك سيارات البيك اب الأخرى من العلامات المختلفة، وهو ما يأتي نتيجة لبدء اهتمام المستهلكين بوجود نظام معلومات ترفيهي ذو شاشة كبيرة مثل تلك ذات قياس 12 إنش في رام 1500، مع توفير خصائص عملية مميزة مثل باب الصندوق الخلفي متعدد الاستخدمامات وتوفير الكثير من العروض والمكافآت للمشترين، إلى جانب استمرار رام بطرح البيك اب السابقة الخاصة بها والتي تحمل اسم رام كلاسيك بسعر مخفض، وهو ما يعطي دفعة معقولة للمبيعات، رغم أن هذا الأداء الرائع فاجأ حتى مديري علامة رام.