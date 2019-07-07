تسعيرة المواصلات العامة الجديدة.. لن تتجاوز هذه النسبة من دخل الأسرة

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت هيئة النقل العام عن سعيها لتحديد أجور استخدام وسائل النقل داخل المملكة، وذلك لتحفيز استخدامها وضمان ملاءمة الأجور للمستخدمين، وتعزيز الاستدامة المالية للأنظمة ورفع كفاءة التشغيل، ودعم سهولة الاستخدام والتكامل بين أنظمة النقل العام.

ويتمثل ذلك في 5 مجالات، هم: النقل العام داخل المدن الكبرى، النقل داخل المدن المتوسطة والصغرى، التنقل بالقطارات بين المدن، التنقل بالحافلات بين المدن، الأجرة العامة.

وفيما يخص المدن الكبرى التي يتجاوز عدد سكانها مليون نسمة إضافة إلى المدن المتوسطة والصغرى، فقد شددت الهيئة على ألا تتجاوز تكلفة استخدام وسائل النقل العام في اليوم عن 5% من متوسط دخل الأسرة اليومي، وأيضاً ألا تتجاوز 10% من دخل الأسرة اليومي عند التنقل في المدن الصغرى للرحلات الطويلة “الضواحي”، كما سيتم تخصيص 3 أنواع من التذاكر تشمل “الرحلة الواحدة، التذاكر الموسمية المخفضة، التذكرة العائلية”، وتُطبق غرامات على عدم التزام الراكب بالأجور المخصصة.

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وفيما يخص النقل العام بالقطارات بين المدن، تعمل الهيئة على استخدام نظام التسعيرة المبنية على المسافة، إذ تعمل على فرض غرامات تقدر بضعفي قيمة تذكرة الرحلة الواحدة من نفس الدرجة المستخدمة في حال تبين عدم التزام الراكب بالأجور المخصصة، وينطبق الأمر ذاته على خدمة “النقل العام بالحافلات بين المدن”.

وشددت الهيئة على تخفيض أسعار تذاكر الدرجة الاقتصادية عند التنقل بالمواصلات العامة داخل المدن الكبرى والمتوسطة والصغرى والتنقل بالقطارات والحافلات بين المدن، فستكون المواصلات متاحة للأطفال دون 6 سنوات مجاناً، مع منح الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين “6- 18” عاماً وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة ومرضى السرطان خصماً نسبته 50%.