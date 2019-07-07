تحديد موعد تطبيق العقوبات على محطات الوقود التي لا توفر خدمة مدى

الخليج ٣٦٥ نت – تبدأ وزارة التجارة والاستثمار في تنفيذ جولاتها التفتيشية على محطات الوقود للتأكد من توفر أجهزة نقاط البيع “مدى” داخلها وتسجيل المخالفات بحق المماطل منها، وسيكون ذلك من تاريخ 11 ذي القعدة الحالي.

وجاء قرار توفير نقاط البيع “مدى” داخل المحطات من وزير الشؤون البلدية والقروية، بعد مطالبات المسافرين على طريق “الرياض-الطائف” وشكواهم من عدم توفر وسائل للدفع الالكتروني داخل محطات الوقود على طول الطريق.

وكنتيجة لتلك المطالبات، فقد عُقد اجتماع بين كلٍ من وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التجارة والاستثمار ومؤسسة النقد العربي السعودي، وبمشاركة نظام المدفوعات الوطني “مدى”، وحدد هذا الاجتماع مسؤولية كل وزارة تجاه هذا الشأن.

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وتكمن مسؤولية وزارة الشؤون البلدية والقروية في السماح لمحطات الوقود ومراكز الخدمة باستخدام الوسائل التوعوية التي من شأنها الترويج لخدمة الدفع الإلكتروني داخل المحطات، وأما عن دور مؤسسة النقد فسيكون في التأكيد على البنوك والجهات المشاركة لإعداد ما يلزم ليتم توفير نقاط البيع لهذا القطاع والقيام بحملة تسويقية توعوية للترويج لها.

وأخيراً، يتمثل دور وزارة التجارة والاستثمار في القيام بجولات تفتيشية ميدانية للتأكد من توفر أجهزة نقاط البيع داخل المحطات، وتسجيل المخالفات بحق المحطات التي لم تتقيد بالاتفاقية.