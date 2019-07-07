كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرسيدس تستعد لطرح AMG 45 بتصميم رياضي مميز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستعد شركة مرسيدس الألمانية لإطلاق موديلات AMG 45 بتصميم رياضي فاخر، فهي من فئة السيارات المدمجة A وCLA، ويتم إطلاق السيارة في الخريف القادم.

وأوضحت الشركة الألمانية أن موديلات AMG 45 تعتمد على محرك بنزين تيربو سعة 2.0 لتر بقوة 387 حصان في الموديل الأساسي، وبقوة 421 حصان في نسخ S .

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ومع عزم دوران أقصى يبلغ 500 نيوتن متر وناقل حركة مزدوج القابض من 8 سرعات ونظام دفع رباعي تتسارع السيارة في أحسن الحالات من الثبات إلى 100 كلم/س في خلال 4.0 ثانية، بينما تتراوح السرعة القصوى بين 250 و270 كلم/س.

وتروج الشركة التابعة لمجموعة دايملر الألمانية للموديلات الجديدة من خلال معدل استهلاك 8.1 لتر/100 كلم.

وعلى الصعيد الشكلي، تتميز موديلات AMG من خلال شبكة المبرد الجذابة والعتبات والمآزر الكبيرة والقسمات مفتولة العضلات على غطاء حيز المحرك والرفارف، كما تتمتع المقصورة الداخلية بأجواء رياضية بفضل المقاعد الجديدة والمقود الرياضي والتصميم الجديد للعدادات.