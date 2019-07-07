كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ما مدى خطورة قيادة السيارة بدون نظارة شمسية؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد خبير السيارات الألماني تورستن ريشتين أن قيادة السيارة بدون نظارة شمسية في ظل أشعة الشمس تؤدي إلى شعوره قائد السيارة بالتعب بسرعة.

كما أن إغماض العين بعض الشيء عند القيادة يمثل عبئا ينعكس على الجسم؛ حيث إنه يشعر بالتعب بعد 45 دقيقة من الجلوس خلف المقود بدون نظارة شمسية.

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وأضاف الخبير الألماني أن ارتداء نظارة شمسية يريح الوجه في الأجواء المشمسة بشكل ملحوظ من ناحية، ويحد من خطر الإبهار من ناحية أخرى.

ويجب أن تكون النظارة الشمسية مزودة بفلتر للأشعة فوق البنفسجية، كما لا يجوز أن تكون داكنة اللون للغاية.

ومع ذلك، ينبغي خلع النظارة قبل الدخول في الأنفاق أو المرائب الموجودة تحت الأرض؛ لأنها تعزز التباين القوي، وتجعل من الصعب التكيف على ظروف الإضاءة الجديدة.