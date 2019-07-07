"نيسان" تعلن عن تخفيضات جديدة على أسعار "قشقاي" و"سنترا" و"صني"

كتب: باسل الحلواني

أقرت شركة "نيسان إيجيبت" خصماً على أسعار "صني"، و"سنترا" السيدان، وكذلك سيارتها الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات "قشقاي".

وتراوح معدل الانخفاض بحسب الموقع الرسمي لـ"نيسان إيجيبت"، بين 11 ألف جنيه، و 18 ألفاً.

,تراجعت أسعار نيسان "صني" السيدان صغيرة الحجم بقيمة 11 ألف جنيه، على جميع فئاتها، وأصبح سعر الفئة AT STANDARD القياسية يبدأ من209 ألف جنيه مقارنة بـ220 ألف جنيه في يونيو، والفئة الثانية FULL OPTION تباع بعد التخفيض بـ220 ألف جنيه بدلاً من 231 ألف جنيه، أما الفئة الثالثة والأعلى SUPER SALON بات سعرها بعد التخفيض 231 ألف جنيه بدلاً من 242 ألف جنيه.

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أما نيسان "قشقاي" فبلغ معدل تراجع أسعارها 15 ألف جنيه، حيث أصبح سعر الفئة BASE القياسية من 379 ألف جنيه، بدلاً من 394 ألف جنيه، والفئة HIGHLINEالثانية 409 ألف جنيه، مقارنة بـ424 ألف جنيه في يونيو، فيم أصبح سعر الفئة SPORT الثالثة والأعلى تجهيزا 439 ألف جنيه، بدلاً من 454 ألف جنيه.

ونالت نيسان "سنترا"، أعلى نسبة تخفيض بين السيارات الثلاث، حيث تراجعت أسعار فئتيها بواقع 18 ألف جنيه بالمقارنة مع أسعارهما في يونيو الماضي، حيث أصبح سعر الفئةP1 القياسية 269 ألف جنيه بدلًا من 287 ألف جنيه والفئة P2 الأعلى تجهيزًا تراجع سعرها إلى ما دون 300 ألف جنيه ليصل إلى 287 ألف جنيه بدلًا من 305 ألف جنيه.