المسافرون على طريق الرياض والطائف يعانون مشقة السفر.. وهذا رد الحكومة

الخليج ٣٦٥ نت – طالب المسافرون على الطريق الذي يربط بين منطقتي الرياض ومدينة الطائف، بضرورة توفير نقاط للبيع ومختلف وسائل الدفع المتاحة والسحب الآلي في محطات الوقود؛ فالطريق الذي يربط بين أكبر منطقتي بالمملكة والذي يمتد على مسافة 700 كم، ينعدم فيه وجود مثل هذه المتطلبات الطبيعية!

وأوضحوا أن بعض محطات الوقود تبرر عدم توفر لديهم وسائل الدفع بانعدام شبكة الاتصالات، لكن المسافرين يؤكدون انعدام الشبكة في عدد من المواقع وليست جميع المحطات، وأضافوا أن عدم توفر مثل هذه المتطلبات الطبيعية، تزيد من مشقة سفرهم.

وكنتيجة لتلك المطالبات، فقد وجّه وزير الشؤون البلدية والقروية بإلزام مشغلي محطات الوقود والخدمات الموجودة فيها بتوفير خدمة مدى، حيث تم منحهم مهلة حتى 11 ذو القعدة الحالي.

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وأخيراً فقد أشار المواطنون إلى أن المحطات بدأت بالفعل في طريق الرين بتوفر الخدمات، وهي بادرة سارة للمسافرين وينتظرون تعميمها في المحطات الصغيرة والكبيرة.