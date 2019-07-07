مصرع الملياردير الأمريكي كريستوفر كلاين في حادث تحطم مروحية

كريستوفر كلاين كان أحد أباطرة صناعة الفحم وهو مؤسس شركة “فورسايت إنيرجي إل. بي” لتعدين الفحم ومقرها مدينة سانت لويس الأمريكية، والتي تُقدر قيمتها حالياً بأكثر من 3.6 مليار دولار، وكان يشتهر بدوره في إحياء صناعة التعدين في ولاية إلينوي وتحقيق ثروة طائلة من هذه الصناعة.

وقال “جيم جاستيس” حاكم ولاية ويست فيرجينيا الأمريكية، بعد موت كلاين: “كريس كلاين أقام إمبراطورية، وكان متواجداً للعطاء في كل مناسبة”.