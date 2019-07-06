تعرف على الدول التي يمكنك السفر إليها بدون تأشيرة عبر هذا الموقع

الخليج ٣٦٥ نت – من المؤكد أن تجربة السفر للخارج بغرض السياحة يعد واحداً من أكبر متع الحياة، حيث يتيح لنا التعرف على ثقافات جديدة، تذوق طعام مختلف، والاستماع إلى لغات وأفكار لم نكن ندري عنها شيئاً، ولكن لأجل تحقيق ذلك كله، تتطلب أغلب البلدان تأشيرة خاصة يتوجب الحصول عليها من السفارات المختلفة قبل السفر، إلا أن هناك موقع يسمح لك بالتعرف على البلدان التي لا تتطلب ذلك.

تم تأسيس موقع Travelscope في عام 2015 ليكون بمثابة خريطة تفاعلية تسمح لأي شخص بالضغط على بلده داخل الخريطة لأجل عرض كافة البلاد المسموح له بالسفر إليها دون أي حاجة لإجراءات التأشيرة لتفادي الانتظار لذلك عند التخطيط للسفر.

هذا ويمكن تجربة الموقع من هنا حيث أنه يوضح أيضاً متطلبات السفر بدون تأشيرة لتلك البلاد، في حالة كانت هناك شروط خاصة لذلك، نظراً لأن بعض الدول قد تسمح بإعطاء السائحين تأشيرة مباشرة فور الوصول، أو قد يكون هناك حاجة للتقديم عبر الإنترنت للحصول على الفيزا قبل الوصول، كما أن هناك عدة دول لا تتطلب أي تأشيرة على الإطلاق، وهي تسمح للمسافرين بالمكوث فيها عادة فترة تتراوح ما بين 60 إلى 90 يوماً، ويمكن بالأدنى رؤية الدول المسموح للمواطنين السعوديين دخولها دون تأشيرة على سبيل المثال، كما يمكن اختيار أي دولة أخرى.