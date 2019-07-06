“بالصور” أروع 8 سيارات يمتلكها جيريمي كلاركسون

الخليج ٣٦٥ نت – عند التفكير في برنامج تلفزيوني معتمد على السيارات بشكل أساسي، سنجد أن توب جير وجراند تور قد يكونا هما الأشهر على الإطلاق حول العالم، حيث بدأت حلقات برنامج توب جير في 2002 كفكرة من الصحفي جيريمي كلاركسون والمنتج اندي ويليام، مما جعل كلاركسون يحصل على شهر عالمية بجوار المقدمين المساعدين جيمس ماي وريتشارد هاموند، حيث قاد جيريمي خلال حلقات البرنامج أروع السيارات في العالم، وهو ما دفع لامتلاك بعض السيارات الرائعة كذلك، فدعونا نتعرف على 8 منها اليوم.

الفا روميو GTV6

بعد انتهاء تصوير إحدى حلقات الموسم الثالث من برنامج جراند تور التي كانت في اسكتلندا وتضمنت استخدام هذه السيارة، أعلن جيريمي أنه سيقوم باصطحاب هذه السيارة إلى منزله بفضل مدى روعتها كسيارة كلاسيكية راقية.

استون مارتن فيراج

تتميز استون مارتن فيراج بكونها أكبر من فانتاج و DB9، وهو ما يجعلها ملائمة أكثر لجيريمي كلاركسون عريض البنية البالغ طوله 1.96 متر، حيث أنه من عشاق سيارات استون مارتن ومحركات V12 القوية الخاصة بها.

بي ام دبليو M3 CSL

وصف جيريمي كلاركسون سيارة بي ام دبليو M3 CSL بأنها التمثيل الأدق للعلامة الألمانية، خاصة بعد أن قام بتجربتها للمرة الأولى في جزيرة مان التابعة للتاج البريطاني والتي لا تمتلك أي حد أقصى للسرعة.

فيراري F355

على الرغم من استمتاع جيريمي بـ فيراري F355 كثيراً بعد أن جربها خلال حلقات توب جير، إلا أنه بعد شراء نسخة منها لنفسه شعر بالإحباط بسبب تخطيه السرعة القانونية في كثير من الأحيان مما جعل الشرطة توقفه كثيراً.

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فورد اسكورت RS كوزوورث

كانت فورد اسكورت RS كوزوورث تعد سيارة الأحلام بالنسبة للكثيرون خلال التسعينات بفضل أدائها القوي العنيف الذي يبدو مستوحى من سيارات سباقات الرالي، بجانب نظام الدفع الرباعي الخاص بها والقادر على إمتاع كل من يقودها.

فورد GT

جذبت فورد GT جيريمي في البداية، حيث قام بشراء الجيل الأول منها على الفور، إلا أنه اكتشف أنها لا تتناسب مع الطرق البريطانية بسبب مدى عرضها بجانب استهلاكها العالي للغاية من الوقود ومعاناتها من عدة مشكلات بنظامها الكهربائي، فقام ببيعها لاحقاً.

ماكلارين 675LT

بعد توقيع عقد تصوير برنامج جراند تور مع امازون، قام جيريمي بشراء ماكلارين 675LT الجديدة كلياً وتم توصيلها إلى منزله لاحقاً.

مرسيدس CLK 63 AMG بلاك سيريس

تعد سيارة جيريمي الشخصية الأكثر تفضيلاً هي مرسيدس CLK 63 AMG بلاك سيريس، حيث أثنى كثيراً على أدائها الرائع وقدرتها على حرق الإطارات بسرعتها العالية، رغم مشكلاتها المتعددة في البطارية، إلا أنه باعها في النهاية حيث أعلن أنه حزين لذلك على تويتر حينها.