“بالفيديو” شاحنة ضخمة تقفز من أعلى لامبورجيني هوراكان

الخليج ٣٦٥ نت – يعد مهرجان جودوود للسرعة من أهم الأحداث الصيفية بالنسبة لعشاق السيارات حول العالم، حيث يتم خلاله استعراض أحدث سيارات الهايبركار والسوبركارز الفريدة من نوعها، وهو ما يجعل إيجاد مساحة لركن السيارات أمر صعب للغاية هناك، لذا قدمت شركة ريد بول المعروفة بمشروب الطاقة الخاص بها الشهير إعلان دعائي مميز للغاية لمهرجان جوودوود هذا العام.

يعتمد الإعلان على منافسة مايك ويدت، سائق سباقات الدريفت الأسترالي، في سيارته من نوع لامبورجيني هوراكان LP580-2، والروسي إدوارد نيكولاييف، الفائز برالي داكار 2019 في شاحنة كاماز ضخمة، حيث يتقابل الاثنان في محطة بنزين أثناء ذهابهما إلى مهرجان جودوود ويقرران التسابق إلى هناك بغرض معرفة من يستطيع ركن سيارته أولاً، حيث يتوجب على الثاني حضور المهرجان مرتدياً ربطة عنق كبيرة سخيفة.

خلال الفيديو، يتسابق السائقين المحترفين بشراسة كبيرة، ولكن مايك يبقى على الطريق فقط نظراً لقيادته لامبورجيني، ولكن شاحنة إدوارد تسمح له بالقيادة في أي مكان، ونرى واحدة من أكثر اللحظات إثارة في الفيديو عندما يقفز إدوارد بشاحنته من أعلى لامبورجيني هوراكان، وعند وصولهما لمكان المهرجان، يحاول الموظف منعهما من دخول صالة الركن نظراً لوجود مساحة وحيدة محجوزة لشخص آخر، ولكن سباقهما يستمر حتى يتفوق مايك في النهاية كما يمكن أن نشاهد بالفيديو أدناه.