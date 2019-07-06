الإعلان عن موعد إنطلاقة روزنامة الفومولا 1لموسم 2020

Oprah Sagal –تم الإعلان رسمياً عن موعد إنطلاق روزنامة الفورمولا 1 لموسم 2020 المقبل.

وستبدأ بطولة العالم للفورمولا 1 لعام 2020 في سباق الجائزة الكبرى الأسترالي تحديدا على حلبة ألبرت بارك في ملبورن التي تبدأ مجرياته من يوم الخميس الموافق 12 مارس الى يوم السباق يوم الأحد الموافق 15 مارس، وتستعد الفورمولا 1 حينها للاحتفال بالذكرى السبعين من تأسيسها وأيضاً بالإحتفال بالذكرى الخامس والعشرين من الجائزة الأسترالية في ملبورن بعد إنتقالها من أديلايد في عام 1996.

وقال تشيس كاري ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة للفورمولا 1: “يسرنا أن نعلن أنه ، كما كان الحال منذ سنوات عديدة ، سيبدأ موسم بطولة العالم الفورمولا 1 المقبل في ملبورن”. وتعد حلبة ألبرت بارك واحدة من أكثر الأماكن شعبية في التقويم، وتمثل موضع تقدير كبير لكل من يعمل في الفورمولا 1.

Advertisements

مازالت مواعيد بقية تقويم الفورمولا 1 لموسم 2020 غير مؤكدة ، لكنها سترحب بسباق جائزة فيتنام الكبرى المضاف حديثاً الى الروزنامة بالإضافة إلى عودة سباق الجائزة الهولندية الكبرى. بينما لاتزال الجولة المكسيكية والإسبانية والألمانية والبريطانية جميعها غير مستقرة بالنسبة للعقود الحالية ، حيث من المقرر أن تنتهي الصفقات الحالية في نهاية هذا الموسم.