دعوات لإنهاء التحالف بين رينو ونيسان

الخليج ٣٦٥ نت – أرسل أحد محللي مركز Bernestein البحثي المرموق، ماكس ووربورتون، خطاب نقلته وسائل الإعلام إلى رئيس مجلس إدارة رينو، جون دومينيك سينارد، يدعوه فيه للتخلي عن التحالف مع نيسان والعودة لمفاوضات الاندماج مع فيات كرايسلر.

وقال ووربورتون في خطابه: “لقد تابعت رينو ونيسان وفيات لحوالي 20 سنة، ولاحظت ما يعمل وما لا يعمل في صناعة السيارات، وبدون أي صلة لهذه الشركات أقدم لك هذه النصيحة الموضوعية: لأجل مستقبل رينو، ولأجل فرنسا، تخلي عن حصتكم في نيسان، جميعها، واندمجوا مع فيات كرايسلر”.

ويؤمن ووربورتون أن نيسان وضحت للجميع أنها لا ترغب في تعميق تحالفها مع رينو أو السماح لرينو بالتحكم فيها، بل ترغب في إثبات هويتها اليابانية، “نحن في عصر الهويات الوطنية والابتعاد عن العولمة، والأمر بارز خاصة في اليابان، ما يجعل التعاون بين رينو ونيسان بنفس المستوى السابق صعبا أو حتى مستحيلا”.

Advertisements

ويعتقد ووربورتون أن فوائد التحالف مع نيسان مبالغ فيها وأن الاستمرار فيه يؤدي لمشاكل أكثر من إيجابيات، مشيرا إلى أن “فيات كرايسلر ستكون شريكا أسهل، والاندماج معها سيؤدي لنتائج مدروسة أقوى، خاصة وأن التواصل بين الفرنسيين والأمريكيين والإيطاليين أقرب بكثير من التواصل مع اليابانيين، سواء فلسفيا أو هندسيا او جغرافيا”.

وأنهى ووربورتون خطابه بـ “عاطفيا، قد يكون من الصعب إنهاء 20 عاماً من الجهود المشتركة مع نيسان، ولكن في رأيي الوقت قد حان للقيام بهذه الخطوة والانتقال برينو لمستقبل أكثر نجاحا وقوة.. اتصل بصديقك جون الكان وتفاوض للوصول إلى اندماج كامل مع فيات كرايسلر”.