مكلارين تنفي خبر إنفصالها عن ألونسو

Oprah Sagal –صرحت مكلارين عن عدم صحة الأخبار التي نشرتها المجلة البريطانية عن إنفصال الإسباني فرناندو ألونسو بطل العالم مرتين للفورمولا1 عن مكلارين معلقين انه “لاشي تغير في العلاقة”، كذلك أكد مكلارين أن الإسباني لايملك خططاً للتسابق مع الفريق حالياً مع تلميحات عن إحتمالية شراكته مع تويوتا لخوض غمار رالي داكار ولكنه مع ذلك مازال سفيراً لمكلارين.

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