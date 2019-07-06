وكيل "هيونداي" عن تخفيضات على أسعار "إلنترا AD" تصل إلى 10 آلاف جنيه

كتب: باسل الحلواني

كشفت وكيل "هيونداي" يعلن عن تخفيضات على أسعار "إلنترا AD" تصل إلى 10 آلاف جنيه مجموعة جي بي غبور أوتو، وكيل علامة هيونداي الكورية، شبكة موزعيها بتخفيض أسعار جميع فئات سيارتها هيونداي إلنترا AD "فيس ليفت" السيدان، بخصومات إلى 10 آلاف جنيه.

وأصبح السعر الرسمي لفئة GL القياسية 296.900 جنيه، بدلاً من 299.900 جنيه بفارق 3000 جنيه.

أما الفئة الثانية GL SR، فأصبح سعرها الرسمي 306.900 جنيه بدلاً من 309.900 جنيه، وشهدت الفئة الثالثة GL DAB ABS تخفيضاً قدره 3000 جنيه، ليصبح سعرها 326.900 جنيه بدلاً من 329.900 جنيه، وأصبحت الفئة الرابعة HL تقدم بسعر رسمي 341.900 جنيه بدلاً من 344.900 جنيه .

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وخفضت "غبور"، الفئة الخامسة GLS Exclusive حوالي 8000 جنيه لتباع بسعر رسمي 361.900 جنيه بدلاً من 369.900 جنيه.

أما الفئة السادسة وكذلك السابعة فشهدتا أكبر نسبة تخفيض، حيث وصل الخصم على أسعارهما إلى 10.000 جنيه لتباع فئة GLS Fully Loaded بسعر رسمي 379.900 جنيه بدلاً من 389.900 جنيه، والفئة الكاملة من السيارة GLS Limited أصبح سعرها الرسمي 429.900 جنيه بدلاً من 439.900 جنيه .

وكان "يونيه"، الماضي قد شهد إعلان عدد كبير من الوكلاء عن تخفيضات على أسعار العلامات التجارية الخاصة بهم.