بنتلي تعرض أقلام فاخرة للبيع.. سعرها 2,600 ريال!

الخليج ٣٦٥ نت – بنتلي، صانعة السيارات الفاخرة والكتب المرصعة بالألماس بمليون ريال، والتي تحكي عن تاريخها، لتعلن الشركة الآن عن مجموعة جديدة من الأفلام الخاصة بـ 700 دولار (2600 ريال).

قد تتساءل، هل هي أقلام تكتب بنفسها؟ لتبرير هذا السعر الجنوني، للأسف لا، ولكنها جزء من احتفاليات بنتلي بالذكرى المئوية لها، وقد صرحت الشركة أن الأفلام “مستلهمة من قرن مذهل من الحرفية البريطانية البارعة”.

ولكن هل يوجد فارق عملي بين هذه الأقلام وأقلام أخرى مشابهة من المحلات؟، غالبا لا، ولكن أصرت بنتلي على وصفهم بـ “أقلام جميلة بشكل يتعدى الزمن”، بغض النظر عن معنى ذلك.