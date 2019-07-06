افضل 10 شركات سيارات في الجودة لعام 2019

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الخليج ٣٦٥ نت – أصدر مركز J.D.Power دراسته الأمريكية لجودة السيارات لعام 2019، والتي تحصي عدد المشاكل التي تواجه ملاك السيارات الجديدة عقب 90 يوم من شرائها.. مشاكل من أي نوع، بداية من أعطال النظام الترفيهي إلى مشاكل إلكترونيات السيارة.
في المركز العاشر لأعلى صانعات السيارات جودة هي تويوتا، بـ 90 مشكلة لكل 100 سيارة بالمتوسط، أي أفضل بقليل من متوسط الصناعة عند 93 مشكلة لكل 100 سيارة.
في المركز التاسع لكزس، بتعادل مع تويوتا، لتسجل 90 مشكلة لكل 100 سيارة.
في الثامن نرى دودج، أيضاً تعادل مع تويوتا ولكزس بـ 90 مشكلة ولكن سجلوا ترتيباً اعلى في الدراسة مع ذلك.
في السابع نيسان، بـ 86 مشكلة لكل 100 سيارة، وهو خبر جيد للشركة التي تعاني من أزمة حالياً عقب إلقاء القبض على رئيسها السابق كارلوس غصن.
في المركز السادس نرى شيفروليه بـ 85 مشكلة لكل 100 سيارة.
وحصلت لينكون على المركز الخامس بـ 84 مشكلة لكل 100 سيارة.
في المركز الرابع نرى فورد، بـ 83 مشكلة، ما يجعلها أعلى شركة غير كورية في هذه الدراسة.
وتحتل الشركات الكورية المراكز الثلاثة الأولى، لتقع هيونداي في المركز الثالث بـ 71 مشكلة، وكيا في المركز الثاني بـ 70 مشكلة، وأخيرا جينيسيس بـ 61 مشكلة فحسب، لتتعدى الجميع بسهولة.
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