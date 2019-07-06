كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هيونداي تستعرض تقنية CVVD في محركاتها الجديدة (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترى شركة هيونداي أن محركات الاحتراق الداخلي لها القدرة على المنافسة من خلال تقنية CVVD الجديدة.

سيتم تقديم تقنية CVVD للمرة الأولى في محرك Smartstram G1.6 T-GDi من نوع 4 سلندر بقوة 180 حصان، حيث ستكون سوناتا أول من تحصل عليه. التقنية الجديدة تشير إلى المحركات ذات توقيتات الصمامات المتغيرة باستمرار، وهي تعمل بأداء أعلى بنسبة 4% مع تحسن بقدر 5% في استهلاك الوقود ومستوى انبعاثات أقل بنسبة 12%.

تعمل تقنية CVVD عندما تسير السيارة بسرعة ثابتة من خلال فتح صمام السحب من المنتصف إلى نهاية شوط الضغط، حيث ترفع الكفاءة عبر تقليل مقاومة الضغط و عند التسارع مع تقديم المحرك قوة عالية، يتم غلق صمام السحب في بداية شوط الضغط، مما يزيد من قدر الهواء المستخدم أثناء الإشعال لتحسين العزم.