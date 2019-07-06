مقدار استهلاك الوزن الزائد على السيارة للوقود

الخليج ٣٦٥ نت – يبحث دائماً قائدي السيارات عن الطرق التي تساعد على تخفيض استهلاك الوقود في السيارات، لذا نقدم لكم اليوم أحد أبرز العوامل التي تزيد من استهلاك الوقود في السيارات إلا وهو الوزن الزائد! نعم عزيزي القارئ لا تندهش، حيث أن الوزن الزائد قد يسبب زيادة في استهلاك الوقود بنسبة قد تصل إلى 20%.



ولقد حذر نادي السيارات ADAC الألماني من تحميل السيارة بأوزان زائدة لأنه قد يسبب العديد من الأضرار على السيارة سواء كان على الإطارات أو على أجزاء التعليق الهوائي في السيارة أو لخطورته في زيادة عملية الكبح وغيره.



كما حذر الخبراء الألمان من تأثير زيادة الوزن على استهلاك الوقود، وقال إنه أحد العوامل الأساسية التي تزيد من استهلاك الوقود في السيارة، لذا نصح الخبراء بضرورة إزالة جميع تجهيزات السيارة الإضافية، مثل صندوق الأمتعة العلوي وحامل الدراجة، بعد الرجوع من رحلة الإجازة الصيفية، وذلك توفيراً في استهلاك الوقود.



وقال خبراء نادي السيارات، أن صندوق الأمتعة الذي يوضع على سقف السيارة من التجهيزات التي تستهلك كمية كبيرة من الوقود، بل واعتبره الخبراء بمثابة لص الوقود الذي لا يدري عنه أحد، حيث أنه يتسبب في زيادة استهلاك الوقود بنسبة 20%.



كما أشار الخبراء على قائدي السيارات بضرورة التخلص من جميع الأمتعة وأغراض السفر غير الضرورية المخزنة في السيارة، حيث قدر الخبراء أن كل 100 كيلوجرام من الوزن الزائد يتسبب في استهلاك ما يصل إلى 0.3 لتر/100 كم من الوقود.