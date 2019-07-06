بي ام دبليو تصنع X7 بيك اب اختبارية حقيقية

الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت صور توقعية العام الماضي لبي ام دبليو X7 بيك اب، ولكن لم يتخيل أحد تحولها إلى واقع.. والآن فاجأتنا بي ام دبليو بسيارة بيك اب حقيقية مبنية على X7، ولكنها سيارة اختبارية وحيدة من نوعها، للوقت الحالي.

بي ام دبليو حولت الـ SUV الفاخرة ذات السبعة مقاعد إلى بيك اب بخمسة مقاعد، مع صندوق خلفي مصنوع باليد، ويصل الطول العام للصندوق إلى 2 متر عند فتح بابه، مع استخدام ألياف الكربون في السقف والأبواب والصندوق لخفض الوزن بحوالي 200 كيلوجرام مقارنة بالـ SUV.

وقد وضعت بي ام دبليو دراجة من طراز F 850 GS على الصندوق الخلفي لإبراز إمكانيات البيك اب العملية، وقد وصفت الشركة الدراجة والسيارة بـ “رفقاء أوفياء، بفضل قدراتهم الممتازة على القيادة سواء على الطرق المرصوفة أو الوعرة”.

وقد احتاج الفريق المشرف على المشروع إلى عشرة أشهر لبناء السيارة الاختبارية، وقد أعطت بي ام دبليو للفريق حرية كاملة لتصميم البيك اب وتطبيق أفكارهم، مع إعطائهم مساعدة خبيرة خاصة للمشاريع الاختبارية.. وقد أكدت بي ام دبليو أنه لا توجد نية لتحويلها إلى موديل إنتاجي.