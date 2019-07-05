مصر تعلن رفع أسعار الوقود بنسب تصل إلى 30%

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت وزارة البترول المصرية في بيان صحفي اليوم الجمعة 5 يوليو، عن موافقة الحكومة على زيادة أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 16% و30%، وهي زيادات تأتي في إطار خطة الحكومة على رفع الدعم عن المواد البترولية.

وجاءت الأسعار الجديدة كما يلي:

سعر البنزين 95 ارتفع إلى 9 جنيهات للتر (2.03 ريال) من 7.75 جنيه (1.75 ريال) بزيادة 16.1%، مع زيادة بنزين 92 إلى 8 جنيهات للتر (1.80 ريال) من 6.75 جنيه (1.52 ريال) زيادة 18.5%، والبنزين 80 إلى 6.75 جنيه (1.52) من 5.50 جنيه (1.24 ريال) بزيادة 22.7%.

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كما ارتفعت أسطوانات غاز الطهي بنسبة 30% ليزيد من 50 جنيها (11.28 ريال) إلى 65 جنيها (14.66 ريال) للاستخدام المنزلي، ومن 100 جنيه (22.55 ريال) إلى 130 جنيها (29.32 ريال) للاستخدام التجاري.

ويعد هذا الارتفاع في الأسعار هو الخامس من نوعه منذ يوليو 2014، ولقد قدرت وزارة المالية فاتورة دعم المواد البترولية للسنة المالية 2019-2020 بنحو 52.9 مليار جنيه (11.93 مليار ريال)، مقارنة مع 89 مليار جنيه (20.07 مليار ريال) في السنة المالية 2018-2019 التي انتهت في 30 يونيو الماضي.

ولقد أشاد صندوق النقد الدولي، وعدد من المؤسسات المالية الدولية، بمسار الإصلاحات الاقتصادية في مصر، مؤكدين أن “مصر تسير على الطريق الصحيح”، خاصة مع زيادة معدلات النمو لأعلى مستوى في نحو 10 سنوات، والسيطرة على عجز الموازنة والتضخم، وخفض معدلات البطالة.