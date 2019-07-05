تقاعد رئيس بي ام دبليو بعد العمل 27 عاماً في الشركة

الخليج ٣٦٥ نت – هذا عام صعب على الشركات الألمانية دايملر وبي ام دبليو مع تقاعد رؤسائهم، أولا مع المدير التنفيذي لدايملر ديتر زيتشه، والآن مع رئيس بي ام دبليو، هارالد كروجر.

الفترة الحالية لكروجر ستنتهي قريباً وقد اعلن أنه لن يسعى لفترة أخرى في المنصب.. ويُذكر أنه تم اختيار كروجر لإدارة الشركة في 2015، وقد شغل وظائف مختلف في بي ام دبليو منذ 1992، لتشمل وظيفة في قطاع الإنتاج، خيث ساهم في بناء مصنع الشركة في ولاية كارولينا الجنوبية في أمريكا في 1997.

في بدايات الألفية الجديدة، تم اختياره لإدارة استراتيجيات الإنتاج، قبل انتقاله لإدارة مصنع Hams Hall للشركة، وفي 2008 تم اختياره كعضو مجلس الإدارة المسؤول عن الموارد البشرية، ليصبح أصغر شخص في المجلس وقتها بسن 43، وعقب أربعة أعوام، تسلم كروجر منصب رئيس مجلس الإدارة لبي ام دبليو ليقود مصير الشركة العريقة.

بي ام دبليو لم تعلن عن اسم المدير التنفيذي الجديد، مشيرة إلى عقد اجتماع الشهر القادم لاختيار خليفته.