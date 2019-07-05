“مقارنة” جي ايه سي جي ايه4 2019 ونيسان صني 2019 “صور ومميزات وتفاصيل” Sunny GA4

الخليج ٣٦٥ نت – تعتبر جي ايه سي GA4 هي أصغر سيدان متاحة من العلامة الصينية، حيث تأتي كخيار اقتصادي للعائلات الصغيرة والشباب بدرجة عالية من الأمان والجودة.

تأسست جي ايه سي بعام 1955، وهي سادس أكبر صانعة سيارات على مستوى الصين، وتتعاون مع الشركات العالمية في تصنيع سياراتهم مثل هوندا وفيات وتويوتا وميتسوبيشي وايسوزو، لذا فإن GA4 مضمون تقديمها تجربة قيادة يمكننا وصفها بالناضجة وترتقي إلى المنافسة، وسوف نلقي اليوم نظرة على ما إذا كانت تستطيع التغلب على منافستها نيسان صني 2019 أم لا.

الخارجية

تأتي جي ايه سي GA4 مع تصميم أنيق رياضي ذو ديناميكية عالية مع واجهة أمامية تشير لكونها سيارة عائلية في المقام الأول، في حين أن خطوطها المختلفة التي تلقي بظلال متنوعة تجعلها أكثر جاذبية من المتوقع، خاصة مع الخطوط المحيطة بالشبك الأمامي والتي تجعلها تبدو وكأنها تبسط أجنحتها على الطريق، حيث تتكامل تلك الأجنحة مع مصابيح LED الأمامية والأضواء النهارية، وهو ما ينطبق كذلك على المصابيح الخلفية وعجلات 17 إنش.

على الجانب الآخر تأتي نيسان صني 2019 مع تصميم ديناميكي اقتصادي في استهلاك البنزين، كما تمتلك مصابيح أمامية وخلفية ممتدة للجوانب وجناح خلفي مثبت أعلى حقيبة اﻷمتعة الكبيرة ذات سعة 490 لتر، رغم أن شكل وجهها غير مفضل بالنسبة للكثيرين بسبب موضع المصابيح الأمامية الممتد للجانب العلوي.

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الداخلية



تتمتع مقصورة جي ايه سي GA4 بتقديمها مساحة رحبة للغاية لمختلف الركاب بالأمام والخلف، إلى جانب استخدام كسوة جلدية عالية الجودة لمختلف المقاعد بشكل مستوحى من الأريكة المنزلية الحديثة من خلال الملمس الناعم، في حين نجد أن تصميم الكونسول الوسطي جذاب عبر خطوطه الحادة والانسيابية حول الشاشة اللمسية، كما يوجد للركاب بالخلف منفذ توزيع هواء مع مقابس شحن USB لإبقاء كافة الأجهزة مشحونة بشكل مريح.

على ناحية الداخلية، تمتلك صني الجديدة مقصورة متسعة ذات مستويات مقبولة من الراحة والرحابة مع مكيف أوتوماتيكي قوي ومراوح تبريد خلفية، في حين تتبنى المقصورة نمط انسيابي مميز، في حين يتمتع الركاب بالخلف برحابة عالية، ولكن مع خامات متواضعة بعض الشئ للكسوة الداخلية.

المحركات والأسعار



تأتي جي ايه سي GA4 مع مع محرك تنفس طبيعي 1.5 لتر أو آخر تيربو سعة 1.3 لتر، ليكون الأول بقوة 114 حصان والثاني بقوة 134 حصان مع ناقل حركة يدوي أو أوتوماتيكي 6 سرعات، في حين تبدأ أسعارها عند 49 ألف ريال.

أما نيسان صني 2019، فهي تأتي مع محرك 4 سلندر سعة 1.5 لتر بقدرة 99 حصان و134 نيوتن.متر لعزم الدوران مع ناقل أوتوماتيكي 4 سرعات بشكل يوفر أداء اقتصادي ولكن بقوة أضعف من جي ايه سي GA4، إلا أنها تتاح حالياً بفئة واحدة باسم LT التي تتضمن مقود جلدي ومسند ذراع أمامي بسعر 45 ألف ريال، لتكون بذلك أرخص أيضاً بفارق طفيف.