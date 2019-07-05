ما يجب فعله عند وضع وقود خاطئ في خزان السيارة

الخليج ٣٦٥ نت – من الأخطاء التي قد يقع بها قائد السيارة هي تزويد السيارة بنوع آخر من الوقود مثل (بنزين أو ديزل)، ومع أن هذا الخطأ من الأمور الواردة، مثلا في بريطانيا تسجل إحصاءات وقوع تلك المشكلة عند 150,000 سائق كل عام، إلا أنه يشكل خطورة شديدة على أجزاء دورة البنزين والمحرك، لذا في حال تعرضك لهذه المشكلة اتبع الخطوات التالية.

أولاً – في حال إدراكك لهذه المشكلة أثناء التزود بالوقود الخطأ في المحطة:

1- توقف عن الاستمرار في ملء خزان السيارة بمجرد اكتشافك للخطأ، ولا تقم بتشغيل محرك السيارة على الإطلاق، أو إدارة مفتاح السيارة بشكل يسمح لمضخة الوقود بوصول الكهرباء لها حتى لا تقوم بسحب الوقود الخاطئ وضخه للمحرك.

2- قم بالاستعانة بأحد موظفي محطة الوقود لدفع سيارتك إلى نقطة أخرى بعيدة عن ماكينة تعبئة الوقود، كي يتسنى لك التصرف الصحيح، ثم اطلب من موظفي المحطة إيجاد متخصص كي يقوم بسحب الوقود الخاطئ الموجود بخزان وقود سيارتك وإفراغه تمامًا من جميع الوقود الموجود به للتأكد من خلوه من أي مواد بترولية خاطئة.

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3- عملية سحب الوقود ستأخذ بعض الوقت من 30 إلى 40 دقيقة، لذلك عليك بالصبر، وبعد تفريغ الوقود تماماً، استخدم أحد منتجات تنظيف فلتر الوقود ورشاشات الوقود التي تباع بمحطات البنزين حتى تنظف الشوائب الموجودة في ممرات الوقود ورشاشات الوقود.

ثانياً – في حال إدراكك للخطأ بعد التزود الكامل ومغادرة المحطة:



في هذه الحالة سوف تلاحظ صعوبة أو عدم انتظام أثناء تزويد السرعات، كما يوجد تقطيع أو خلل في عملية احتراق الوقود، كما يلاحظ خروج دخان كثيف من عادم السيارة.

لتدارك الأمر وقتها عليك التوقف على الفور على جانب الطريق في مكان آمن ثم اغلق المحرك، بعد ذلك يمكنك طلب مساعدة من الشركات الفنية المتخصصة في إصلاح السيارات على الطريق.