انخفاض غير مسبوق في صادرات السيارات الألمانية بالنصف الأول لـ 2019

الخليج ٣٦٥ نت – كشف اتحاد شركات صناعة السيارات الألمانية (في دي إيه) في برلين عن احصائيات تظهر تراجعا ملحوظا في صادرات السيارات الألمانية خلال النصف الأول من العام الحالي 2019.



حيث تبين من خلال الاحصائيات أن السيارات التي تم تصديرها خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بلغ نحو 1.9 مليون سيارة “نحو 10,497 سيارة يوميا”، بتراجع بنسبة 15% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.



ولقد أثر تراجع الصادرات على حجم الإنتاج بالسلب، حيث انخفض إنتاج السيارات في نصف السنة الأول من العام الجاري 2019 إلى 2.5 مليون سيارة، بتراجع بنسبة نحو 12% مقارنة بنفس هذه الأشهر من 2018.

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الجدير بالذكر فإن ما يعادل من 75% من إنتاج سيارات الركوب في ألمانيا تكون مخصصة للتصدير، لذا يتوقع اتحاد الشركات الألماني أن يسجل الإنتاج إنخفاضاً ملحوظاً خلال مجمل العام الحالي بنسبة تصل إلى 5% مقارنة بمستواه في 2018.

ويرجع الخبراء والمحللون التراجع الملحوظ في صناعة وتصدير السيارات في ألمانيا إلى الصراعات التجارية الدائرة بين الولايات المتحدة والصين بالإضافة إلى النقاش حول العوائق الجمركية.