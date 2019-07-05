“بالفيديو” شاحن متنقل يتسبب في احتراق سيارة بالمملكة

الخليج ٣٦٥ نت – انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر تفحم سيارة بعد احتراقها نتيجة انفجار شاحن متنقل بداخلها، في أحد مناطق المملكة.

وأوضح مقطع الفيديو تضرر السيارة بشكل كامل جراء الحريق، وعلّق مصور الفيديو، بقوله: “انتبهوا من الشواحن لا تحطوها في السيارة أبداً”.

ويرجع أسباب ذلك الانفجار إلى الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة بالمملكة، لذا يجب أخذ الحذر والحيطة من وجود الشواحن داخل السيارات في ظل هذا الطقس.