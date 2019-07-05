كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. بي إم دبليو تكشفعن الجيل الثالث من X6 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت شركة بي إم دبليو بشطل رسمي عن الجيل الثالث من X6 بتصميم أكثر جرأة وعدوانية.

التصميم الخارجي لـ بي إم دبليو X6 حصل على شبك أمامي أكبر حجمًا من السابق، مع وجود خيار لشبك أمامي مضيء أثناء القيادة أو عند فتح الأبواب، و فتحات تهوية أكبر حجمًا تحيط بها مصابيح جديدة، كما حصلت الجوانب على خطوط حادة و لمسات توفر انسيابية أكثر مع هوية عصرية، و غطاء محرك جديد يحتوي على خطوط حادة أيضًا، ويوجد نحو الخلف منافذ تهوية خلف الرفارف الأمامية مع سقف مائل بحدة للخلف.

الأبعاد الخارجية للسيارة أكبر من قبل بطول 4935 ملم، وعرض 2004 ملم، وارتفاع 1696 ملم، مع قاعدة 2975 ملم، مع خيارات لعجلات 20 و21 و22 إنش.

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أما المقصورة الداخلية فقد حصلت على مقاعد رياضية من جلد “فيرناسكا” الفاخر، مزودة بشاشة قياس 12.3 إنش لنظام الترفيه والمعلومات، وتبلغ مساحة التخزين في الصندوق الخلفي 580 لتر، وعند طي مقاعد الصف الثاني تصبح المساحة 1,530 لتر.

أنظمة الأمان تضمنت مراقب النقطة العمياء، تحذير من مغادرة المسار مع التنبيه من الاصطدامات الخلفية، و عرض معلومات الحد الأقصى للسرعة، مع نظام التنبيه من الاصطدامات الأمامية مع رصد المشاة وأنظمة لتفادي الاصطدامات.

المواصفات الميكانيكية لـ بي إم دبليو X6 ستأتي بالفئتين sDrive40i و xDrive40i مع محرك 6 سلندر 3 لتر ثنائي التيربو بقوة 340 حصان وعزم 447 نيوتن.متر بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 8 سرعات و يتسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 5.2 ثانية وسرعة قصوى 209 كم/س. أما بالنسبة لفئة M50i فستحصل على محرك V8 سعة 4.4 لتر بقوة 530 حصان وعزم 750 نيوتن.متر مع دفع رباعي قياسي وتسارع من 0 إلى 100 كم/س في 4.1 ثانية.

ستبدأ أسعار بي إم دبليو X6 في الأسواق العالمية من 64,300 دولار (أي 241,125 ريال)، أما سعر X6 M50i فسيبدأ من 85,650 دولار (أي 321,187 ريال) بدون احتساب رسوم الشحن.