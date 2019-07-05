عمليات الاحتيال في الحوادث المرورية بالمملكة تكلف الاقتصاد 100 مليون ريال سنوياً!

الخليج ٣٦٥ نت – أوضحت شركة تقييم الحوادث “نجم” من خلال تقرير بثته قناة العربية، أن عمليات الاحتيال في الحوادث المرورية، والتي يصل عددها إلى 15 ألف حالة سنوياً، تُكلّف الاقتصاد خسائر تقدر بحوالي 100 مليون ريال.

وقال أحد مسؤولي الشركة إن من أشهر أشكال الاحتيال تغيير السائق أو الإبلاغ عن حادث مروري دون آثار بسبب اتفاق الطرفين على تأجيل الإبلاغ لوقت تالٍ لوقت وقوع الحادث؛ بهدف الحصول على تعويضات غير قانونية وأموال غير مشروعة عن طريق الحوادث المرورية المفتعلة تلك.

يُذكر أن الشركة لديها إجراءات للتحقيق والمعاينة تكشف عمليات الاحتيال، كما أنها تعمل حالياً على تطوير تقنيات متقدمة تستخدم الذكاء الاصطناعي للحد من هذه العمليات، حيث أن هذا التحدي واحداً من أهم التحديات التي تواجهها شركات تقييم الحوادث وتأمين السيارات.