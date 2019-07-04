بالأرقام.. نرصد حركة مبيعات السيارات فى السوق المحلية

<< 11% تراجعاً فى مبيعات «مايو» 2019
<< 9508 سيارات مبيعات «مايو» الماضي
<< 10 سيارات ركوب «ملاكي» استحوذت على 60% من السوق خلال «مايو» الماضي
<< 15640 وحدة مبيعات السيارات المجمعة محلياً خلال الـ5 أشهر الأولى من 2019
شهدت مبيعات السيارات فى السوق المصرية، تراجعاً ملحوظاً خلال شهر مايو الماضي، مقارنةً بالفترة نفسها خلال عام 2018، وذلك رغم تزامن «مايو»، مع شهر رمضان المبارك الذى أعلن خلاله العديد من وكلاء العلامات التجارية عن تخفيضات على أسعار الكثير من السيارات، ما أسهم فى زيادة المبيعات بنحو 1561 وحدة عن مبيعات أبريل.
وكشفت البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، عن وصول مبيعات السوق المصرية، خلال شهر مايو الماضي، إلى 9 آلاف و508 وحدات، بتراجع بنسبة 11% مقارنة بمبيعات بنفس الشهر من العام الماضي.
ولا يزال قطاع سيارات الركوب (الملاكي) الأكثر تضررًا فى السوق خلال العام الجاري، ذلك بالرغم من التحسن النسبى الذى شهده السوق خلال مايو مقارنة بمبيعات أبريل 2019 الذى توقفتفيه المبيعات عند 7.947 وحدة.
واستطاعت 10 سيارات ركوب «ملاكي» أن تستحوذ على نحو 60% بواقع 5.766 وحدة من إجمالى مبيعات سيارات الركوب الجديدة بشقيه المحلى والمستورد فى مايو الماضي.
وبشكل عام شهدت مبيعات السيارات المجمعة محلياً تحديداً تراجعًا بنسبة 23.7% لتصل إلى 15 ألفًا و640 سيارة، خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالى، مقارنة بـ20 ألفًا و495 وحدة خلال الفترة نفسها من العام السابق.
وتصدرت نيسان «صنى» قمة مبيعات السيارات المجمعة محليًّا، بعد تمكنها من بيع 4 آلاف و501 وحدة خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالى.
وجاءت بى واى دى F3 فى المرتبة الثانية، مسجلة بيع 1962 مركبة، تبِعتها شيفروليه أوبترا بواقع 1764 سيارة، وحصدت هيونداي إلنترا HD المرتبة الرابعة، بعد أن استطاعت بيع 1462 سيارة، تلتها شيفروليه أفيو مسجلة بيع 1182 سيارة، بينما اقتنصت نيسان «سنترا»
أما مبيعات الأتوبيسات فشهدت نموًا بنسبة 3.6% لتصل إلى 5 آلاف و690 وحدة خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالى، مقابل 5 آلاف و491 مركبة خلال نفس الفترة من العام السابق.
وعلى الجانب الآخر ارتفعت مبيعات الأتوبيسات المجمعة محليًا بنسبة 40.8% لتسجل 2838 مركبة، مقارنة بـ 2015 وحدة، فيما شهدت مبيعات الأتوبيسات المستوردة تراجعًا بنسبة 18% لتصل إلى 2852 أتوبيس، مقابل 3 آلاف و476 مركبة.
أما مبيعات الشاحنات، فسجلت ارتفاعًا بنسبة 5.8% لتصل إلى 13 ألفًا و363 وحدة وحدة خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الماضى، مقارنة ببيع 5 آلاف و491 شاحنة خلال الفترة نفسها من العام السابق.
وشهدت مبيعات الشاحنات المجمعة محليًا ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.6% مسجلة بيع 11 ألفًا، و409 وحدات، مقابل 11 ألفًا و340 شاحنة، وسجلت مبيعات الشاحنات المستوردة بنسبة 52.7% لتصل إلى 1954 وحدة، مقابل 1280 شاحنة خلال الفترة نفسها من العام السابق.
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