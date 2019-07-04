اسعار ومحركات نيسان التيما 2020 في السعودية

الخليج ٣٦٥ نت – وصلت نيسان التيما 2019 الجديدة كليا إلى السعودية مؤخراً لدى الوكلاء، لتستبدل الجيل السابق الذي ظل بالأسواق منذ 2012.

تتبنى التيما لغة تصميم V-Motion التي نراها في الشبك الأمامي على شكل حرف V، مصابيح أمامية جريئة، خطوط حادة بأنحاء الهيكلة، بينما المصابيح الخلفية LED تمتد إلى الجوانب.

تأتي مقصورة نيسان التيما 2019 بتصميم أنيقة ومساحة رحبة، حيث تتوفر بها مقاعدة جديدة، مقود رياضي ثلاثي الشكل، عدادات قياسات 7 بوصة، شاشة 8 بوصة للمعلومات الترفيهية.

محركات نيسان التيما 2019:

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حقن مباشر 2.5 لتر 4 سلندر قوة 188 حصان وعزم 244 نيوتن متر – قير CVT

تيربو متغير الضغط 2 لتر 4 سلندر قوة 248 حصان وعزم 370 نيوتن متر – قير CVT

أسعار نيسان التيما 2019: