“بالفيديو” تيسلا موديل 3 هي السيارة الأكثر أماناً في فئتها

الخليج ٣٦٥ نت – من المعروف أن تيسلا موديل 3 تعد واحدة من أكثر السيارات أماناً في العالم، ولكن نظراً لأنها قد أطلقت في القارة الأوروبية مؤخراً، لم تكن قد حصلت بعد على تقييم حقيقي لمستوى أمانها حسب هيئة Euro NCAP الأوروبية، ولكن كان ذلك حتى الآن.

تعد اختبارات أمان منظمة Euro NCAP هي الأصعب في العالم، وبعد انتهاء الاختبارات، تبينت الهيئة أن تيسلا موديل 3 في الواقع تضاهي نفس مستوى أمان أفضل السيارات تم اختبارها بواسطتهم، والي تعد مرسيدس A-Class بالفئة ذاتها.

توفر تيسلا موديل 3 نفس مستوى أمان للركاب البالغين الخاصة بمرسيدس 2018 حسب اختباراتها بالعام الماضي، حيث حصلت كلا السيارتين على تقييم 96%، ولكنها تفوقت في الواقع على السيارة الألمانية من حيث أنظمة مساعدة السائق بتقييم 94% مقابل 75% لـA-Class، إلا أن مرسيدس تتفوق من حيث حماية الأطفال والمشاة بنسبة 91% و92% مقابل 86% و74% للفئة الأقل من تيسلا موديل 3.

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جدير بالذكر أن النسخة المختبرة من تيسلا موديل 3 هي فئة المدى الطويل خلفية الدفع، والتي لا تتضمن وسائد الركبة والصدر والحوض الهوائية للركاب بالخلف، حيث تتاح كل تلك المميزات بفئات أعلى، مما ساهم في خفض تقييم حماية الأطفال.

هذا وسوف تقوم هيئة Euro NCAP الأوروبية لاختبارات الأمان بالانتظار حتى نهاية العام كي تختبر مختلف الطرازات الجديدة الأخرى قبل الإعلان عن إذا ما كانت تيسلا موديل 3 هي السيارة الأكثر أماناً في 2019 أم لا، في حين يمكن مشاهدة الاختبارات بالفيديو أدناه في الوقت الحالي.