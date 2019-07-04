كيا تطور محفظة بـ 50 ريال تحمي سيارتك من السرقة

الخليج ٣٦٥ نت – مع ازدياد التعقيد التكنولوجي للسيارات، تطور الشركات تقنيات معقدة كذلك لمنع السرقة.. ولكن هذا لا يعني إحباط محاولات جميع سارقي السيارات المحترفين، لأن التقنية تعمل عبر الطرفين، والبعض الآن لديه قدرة عليه اختراق أعقد أنظمة سرقة السيارات في الأسواق.

كيا تستوعب كل هذه المخاطر، خاصة المتعلقة بأنظمة الدخول عن بعد، ولهذا أعلنت عن تقديم محفظة جديدة لمشتري سيارات كيا بأنظمة فتح السيارة عن بعد.. هذه المحفظة المسماة KiaSafe مطورة بشكل يمنع استخدام السارقين لأجهزة البث للحصول على التردد المطلوب من مفتاح السيارة والدخول إليها.

المحفظة تعمل بشكل مشابه لقفص فاراداي الشهير في الوسط العلمي، والذي يستخدم طبقة من المعدن في الداخل لمنع إشارات أجهزة السارقين من الدخول والتلاعب بالمفتاح.

وتتوفر هذه المحفظة في أسواق بريطانيا حالياً بسعر 50 ريال فقط، وقد صرحت كيا أن مهندسيها عاكفون على تطوير مستويات أقوى من الحماية لسياراتها المستقبلية، مع نصح الشركة لعملائها بعدم ترك أدوات فتح السيارة عن بعد قريباً من النوافذ أو الباب الأمامي حتى لا تسهل على السارقين اختراق التردد وفتح السيارة عبرها.