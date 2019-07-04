كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. كاديلاك توقف إنتاج CTS استعدادًا لبديلتها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شركة كاديلاك بشكل رسمي عن إيقاف إنتاج سيارة السيدان الفاخرة CTS، جاء ذلك على لسان المتحدثة باسم الشركة تارا كونين في مقابلة مع موقع Cadillac Society.

و يبدو أن الصانعة الأمريكية تنوي وضع استراتيجية جديدة دون التخلي عن سوق السيارات الفاخرة عالية الأداء، فبعد 16 عامًا سيتم إجراء تغيير على خط إنتاج إحدى مصانعها ليبدأ بإنتاج كاديلاك CT5، والتي تعد بديلة CTS.

استبدال CTS لن يتم بمرة واحدة، بل إن CT5 و CT6 سيحلوا محلها بدايةً، فيما ستكون بدائل CTS-V لمحبي الأداء العالي هي CT6-V التي تم الكشف عنها بالفعل بمحرك V8 ثنائي التيربو سعة 4.2 لتر بقوة 550 حصان، على أن يتم إطلاق CT5-V قريبًا.