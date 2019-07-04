إذا حدث خلاف مع شركة التأمين حول التعويض.. الجأ لهذه المؤسسة

الخليج ٣٦٥ نت – أشارت مؤسسة النقد العربي “ساما”، إلى قائدي السيارات اللجوء إلى الأمانة العامة للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، في حال نشوب مشكلة مع شركات التأمين حول حجم التعويضات فيما بينهم.



وأوضحت سامبا أن الأمانة تعتبر جهة محايدة بين الأشخاص وشركات التأمين، وذلك للفصل في المنازعات التي تحدث بسبب اختلافات تسوية المطالبات والتعويض.

ولقد نشرت المؤسسة على موقعها الرسمي على تويتر مقطع توعوي يوضح كيفية دخول الشخص على موقع الأمانة ورفع دعوى ضد شركة التأمين لتسوية المطالبات، وأكدت المؤسسة في المقطع مسؤولية الأمانة في استقبال الدعاوى التي تنشأ عن عقود التأمين، سواء كانت (مركبات – طبي – سفر – بحري)، وغيرها من وثائق التأمين من كل الأطراف، ومن ثم تقوم الأمانة بتحويل الدعاوي إلى اللجان التأمينية المختصة.



ونوهت أيضاً المؤسسة إلى أن الأمانة تقوم بالعديد من المهام والمبادرات الأخرى، ومنها مبادرة “تيسير”، التي تسهّل الإجراءات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتقدم الأمانة أيضاً خدمة “طلب الصلح” التي تُعد بديلا لحل المنازعات بين الأفراد والشركات، والتي من شروطها أن تكون قيمة المطالبة بالتعويض لا تتجاوز 50 ألف ريال، ولا تكون خاصة بالديات أو الأضرار الجسدية، وأن يكون طلب الصلح المقدم خلال عام من تاريخ استحقاقه.