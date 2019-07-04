ما يجب فعله إذا تعطلت سيارتك على الطريق

الخليج ٣٦٥ نت – في بعض الأحيان قد يواجه قائدي السيارات بعض المشاكل والمواقف المزعجة أثناء القيادة، ومنها تعطل السيارة أثناء سيرها على الطريق، وهو من المواقف الخطرة نظراً لاندفاع السيارات من الخلف، لذا يجب اتخاذ بعض التدابير للحفاظ على سلامتك أنت والركاب والسيارات الأخرى على الطريق.

في مثل هذه المواقف يقدم نادي السيارات الألماني (ACE) عدة نصائح هامة لأمن وسلامة السيارة والركاب، وهي تشغيل أضواء التحذير، والتوقف بالسيارة في أقصى حافة الطريق اليمنى أو التوقف في المكان المخصص لحالات الطوارئ.



بعدها يقوم قائد السيارة بإنزال الركاب من السيارة من الجهة البعيدة عن الطريق، والتي غالباً ما تكون الجهة اليمنى، ثم يقوم السائق بإرتداء سترة التحذير.

كما يجب أن يقوم قائد السيارة بتأمين مكان توقف السيارة، وذلك بوضع مثلث التحذير خلف السيارة بمسافة معينة، مع مراقبة حركة المرور باستمرار، لتوجيه السيارات القادمة من الخلف بعيدآ عن مكان توقف سيارات لتفادي الحوادث.

Advertisements

لذا ومن أجل تنبيه السيارات القادمة من الخلف وترك مسافة كافية لها، يجب وضع مثلث التحذير بعيد عن السيارة بمسافة 50 متر في الطرق العادية غير السريعة، وبمسافة 100 متر على الطرق الزراعية، وبمسافة تتراوح بين 150 و400 متر على الطرق السريعة، وذلك حسب وجود منحنيات على الطريق واختلاف السرعات المقررة عليه.

بعد ذلك يجب القيام باستدعاء خدمة إنقاذ السيارات، والاتصال بالشرطة إذا لزم الأمر.