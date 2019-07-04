اودي A6 موديل 2019 تحصل على نسخة أرخص

الخليج ٣٦٥ نت – قدمت اودي نسخة أساسية أرخص سعراً لـ A6 سيدان الجديدة، والتي تخلت عن محرك الـ 3.0 لتر بستة سلندر بقوة 335 حصان وعزم دوران 500 نيوتن.متر لصالح محرك تيربو أربع سلندرات سعة 2.0 لتر بقوة 248 حصان وعزم دوران 370 نيوتن.متر.
بطبيعة الحال، النسخة الجديدة أبطأ من موديل الستة سلندر بحوالي ثانية للتسارع إلى 96 كم\س، تحديداً 6.1 ثانية، بسرعة قصوى 209 كم\س، وتأتي السيارة بنفس الجير المزدوج بسبع سرعات ونظام كواترو للدفع الرباعي والمتوفر في النسخ الأغلى في المجال.
ويبدأ سعر النسخة الجديدة من 54,100 دولار (202,000 ريال)، مع تمتعها بعدد من المزايا القياسية مثل مصابيح أمامية LED بأشعة عالية ونظام التحذير من مغادرة حارة الطريق، مع مزايا اختيارية أخرى مثل مقود يمكن تدفئته والمفتاح المتقدم لاودي ومستشعر خلفي للتفادي المبكر للاصطدامات والمزيد.
ولمقارنة الأسعار بين اودي A6 الأساسية الجديدة ومنافسيها الألمانيين، تظل أغلى بقليل من مرسيدس E300 بسعر 53,500 دولار (200,600 ريال) وبي ام دبليو 530i بسعر 53,400 دولار (حوالي 200,000 ريال).
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