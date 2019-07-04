تسريب مواصفات لاندروفر ديفندر 2020 الجديدة كليا

الخليج ٣٦٥ نت – تسربت تفاصيل هامة عن محركات وأبعاد ومزايا لاندروفر ديفندر القادمة قبل إطلاقها لاحقاً هذا العام، حيث نشر مستخدم على موقع Disco4.com صور مأخذوة بالهاتف الذكي لشرائح عرض تكشف عن هذه التفاصيل.

ديفندر الجديدة ستأتي بعدة نسخ، الأولى القادمة في اكتوبر القادم هي ديفندر 110 بخمسة أبواب وطول 4758 مليمتر وارتفاع 1916 مليمتر وعرض 1999 مليمتر، مع توفرها بخمسة او ستة او سبعة مقاعد حسب اختيار العميل.

النسخة الثانية المسماة ديفندر 90 ستأتي في مارس 2020 وستكون بثلاثة أبواب وأقصر بكثير من النسخة الأولى بطول 4323 مليمتر فحسب وارتفاع 1927 مليمتر وعرض 1999 مليمتر، ورغم أبعادها المحدودة إلا أن السيارة ستتوفر بخمسة أو ستة مقاعد، وأخيرا في أغسطس 2020 ستنطلق نسخة ديفندر 130، بطول 5100 مليمتر وثمانية مقاعد في الداخلية، ما يجعلها أكبر نسخة.

بالنسبة لمولدات الطاقة فتشمل محرك 2.0 لتر بأربعة سلندرات وآخر 3.0 لتر بستة سلندرات، مع مولد هجين بالقابس يشمل محرك 2.0 لتر بأربع سلندرات، جميعهم بأنظمة دفع رباعي وجير أوتوماتيكي.

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بالنسبة لمزايا السيارة المختلفة فتشمل جنوط 18 إنش ومصابيح أمامية LED ومقاعد بالقماش بـ 8 وضعيات مختلفة ونظام اوديو بـ 6 مكبرات صوت ونظام معلومات ترفيهية 10 إنش، كل هذا للنسخ الأساسية.

أما النسخ الأغلى ثمناً فستحصل على مقاعد جلدية يمكن ضبطها كهربائياً في 16 وضعية مختلفة ونظام اوديو بـ 14 مكبر صوت وجنوط 20 إنش ولوحة عدادات رقمية 12 إنش.