كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في ذكرى إطلاقها.. معلومات عن أول سيارة تعمل بالوقود في العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل اليوم الأربعاء الموافق 4 يوليو 2019، ذكرى الاحتفال بإطلاق أول سيارة تعمل بالوقود في العالم، ومن هنا ننشر أبرز معلومات عنها:

مبتكر السيارة:

كارل بنز هو مخترع ومبتكر ألمانى، ولد فى عام 1844 بجنوب ألمانيا، قام بتأسيس شركة مرسيدس بنز، وهى من أشهر وأقدم الشركات الألمانية فى تصنيع السيارات، وحصل على دبلومة الهندسة فى عام 1864.

أخترع أول محرك ثنائى ونال براءة اختراع، وبعد ذلك قام بافتتاح مصنع للمحركات التى تعمل بالغاز، ولأنه كان طموح جدًا ولا تقف طموحاته عند حد معين، قام بعد ذلك بتصميم درجة هوائية وعربة خيول تعتمد على ثلاث عجلات وتدور بالمحرك الخاص به، وأخذ براءة اختراع لأول سيارة فى العالم تعمل بالبنزين.

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كيف كان شكل السيارة؟

- صنع بنز السيارة فى سنة، منذ عام 1885 إلى 1886.

- كانت السيارة تعمل بثلاث عجلات.

- سُمىِّ المحرك الخاص بها باسم "cannstatt-daimler".

- كان المحرك هو الأول من نوعه، حيث كان يعتمد على البنزين، وقبل ذلك كانت تعتمد العربات على الأحصنة.