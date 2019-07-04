رينو كابتور 2020 كروس اوفر الجديدة تكشف نفسها رسميا

الخليج ٣٦٥ نت – أزاحت رينو الستار عن كابتور كروس اوفر الجديدة على صفحات الإنترنت تمهيداً لتدشينها في معرض فرانكفورت للسيارت في سبتمبر، وقد حصلت السيارة على تصميم جديد كلياً أكثر رياضية وديناميكية في الخارج، مع داخلية عملية ومرحبة وحزمة تقنية متكاملة.

كابتور هي ثاني موديل رينو يستخدم منصة CMF-B الجديدة عقب كليو، لتكون السيارة أطول بـ 4.3 إنش من الموديل السابق، ما أدى لزيادة مساحة الداخلية خاصة للركاب الخلفيين، كما سمحت المنصة بتصميم كابتور وتجهيزها للمولدات الكهربائية، وهو ما ستستفيد منه السيارة في حصولها على مولد هجين بالقابس من 2020.

هذا المولد الهجين سيسمح لكابتور بالقيادة لـ 45 كيلومتر على الطاقة الكهربائية فحسب بسرعات 135 كم\س، ويجمع بين محرك بترولي 1.6 لتر وموتورين كهربائيين وحزمة بطاريات 9.8 كيلوواط\س.. وحتى تقديم هذا المولد، سيتوفر للعملاء عدة محركات أخرى بترولية وديزل.

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هذه المحركات تتراوح بين محرك تيربو بترولي 1.0 لتر بثلاثة سلندر بقوة 100 حصان وعزم دوران 160 نيوتن.متر، ومحرك تيربو سعة 1.3 لتر بأربع سلندرات بقوة 130 حصان وعزم دوران 240 نيوتن.متر، مع نسخة أقوى لهذا المحرك بقوة 155 حصان وعزم دوران 270 نيوتن.متر، متصلة بجير يدوي بست سرعات وآخر أوتوماتيكي 7 سرعات.

وتتمتع كابتور الجديدة بعدد واسع من التقنيات الحديثة مثل نظام التعرف على إشارات المرور بمنبهات للسرعة، وكبح الطوارئ الأوتوماتيكي ومصابيح أمامية LED بأشعة أوتوماتيكية عالية والتحذير من مغادرة حارة الطريق والمزيد، وفي الداخل نرى شاشة معلومات ترفيهية 7 إنش وأخرى 9.3 إنش بنظام ملاحة وتطبيقات اندرويد اوتو وابل كاربلاي.