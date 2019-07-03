"أودي" تطرح رسمياً A8 الرياضية

كتب: باسل الحلواني

أزاحت شركة صناعة السيارات الألمانية أودي ، رسمياً الستار عن طراز رياضي من سيارتها الشهيرة A8

ويحمل الطراز الرياضي الجديد محركاً سعة 4.0 لتر، بقوة 420 كيلووات/571 حصان، بينما يبلغ عزم الدوران الأقصى 800 نيوتن متر.

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وزودت أيقونة أودي، بمحرك هجين مع مولد بدء 48 فولت، ليدفع السيارة البالغ طولها 5.17 متر من الثبات إلى 100 كم/س في أقل من 5.0 ثانية، في حين تقف السرعة القصوى على أعتاب 250 كلم/س.

ومن ناحية التصميم الخارجي لسيارة اودي A8 موديل 2018 تتمتع هذه السيارة بتصميم عصري محافظ مع خطوط انسيابية مع اللمسة الرياضية التي تشتهر بها سيارات اودي كما حصلت السيارة على أبعاد متوازنة بين عجلات السيارات الأربعة، ولم تكشف "أودي"، حتى الآن عن أسعار السيارة، أو معدلات استهلاك الوقود.