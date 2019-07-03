يخت لكزس LY 650 يستعد للطرح في الأسواق

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الخليج ٣٦٥ نت – بالنسبة للبعض، السيارات واليخوت الفاخرة هما وجهان لعملة واحدة، هي عملة الثراء والترف، ولهؤلاء كشفت لكزس في 2017 عن يخت اختباري ملفت للأنظار، والآن تستعد الشركة لطرح النسخة الإنتاجية منه، والمسماة LY 650.
اليخت الجديد ليس مجرد نسخة معدلة قليلا لليخت الاختباري، حيث قامت لكزس بزيادة الطول بشكل كبير إلى 20 متر مقارنة بـ 13 متر للاختباري، كما يستخدم اليخت محركين بقوة 800 حصان للواحد، ما يعني قوة إجمالية 1600 حصان.
بفضل ازدياد الطول والحجم، ازدادت المساحة الداخلية ليخت LY 650 بشكل كبير ليشمل ثلاثة غرف فاخرة مع ثلاثة حمامات، وللرحلات الطويلة يمكن تخزين 851 لتر مياه، مع خزان وقود بسعة 3800 لتر.
ولا يزال العمل جارياً على تطوير اليخت استعداداً لتدشينه العالمي في النصف الثاني من العام الحالي.
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