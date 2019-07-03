الخليج ٣٦٥ نت – على الرغم من التوجه العالمي نحو المحركات الهجينة والكهربائية، ترى هيونداي أن محركات الاحتراق الداخلي لا تزال قادرة على المنافسة، حيث تنوي إثبات ذلك من خلال تقنية CVVD الجديدة الخاصة بها، والتي ترمز إلى المحركات ذات توقيتات الصمامات المتغيرة باستمرار “Continuously Variable Valve Duration”.
حسب صانعة السيارات الكورية، تتميز المحركات المزودة بتقنية CVVD بأداء أعلى بنسبة 4% مع تحسن بقدر 5% في استهلاك الوقود ومستوى انبعاثات أقل بنسبة 12%
تظهر طريقة عمل النظام الجديد عندما تكون السيارة تسير بسرعة ثابتة دون حاجة لقوة كبيرة، تعمل تقنية CVVD على فتح صمام السحب من منتصف إلى نهاية شوط الضغط، مما يحسن من الكفاءة عبر تقليل مقاومة الضغط، وعند التسارع مع تقديم المحرك قوة عالية، يتم غلق صمام السحب في بداية شوط الضغط، مما يزيد من قدر الهواء المستخدم أثناء الإشعال لتحسين العزم.
هذا وسيتم تقديم تقنية CVVD للمرة الأولى في محرك Smartstram G1.6 T-GDi من نوع 4 سلندر ذو قوة 180 حصان، حيث ستكون سوناتا أول من يستخدمه، حيث سيتضمن المحرك نظام إعادة دوير منخفض الضغط للعوادم مع نظام إدارة حراري مدمج لتسريع عملية تبريد وتسخين المحرك للدرجة الأمثل للتشغيل.
كانت هذه تفاصيل خبر هيونداي تستعرض تقنية CVVD الأولى من نوعها في العالم بسوناتا 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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