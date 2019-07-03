“بالفيديو والصور” في الصيف.. عاصفة تدفن السيارات تحت الثلوج في المكسيك!

الخليج ٣٦٥ نت – واجه السائقين في مدينة غوادالاخارا المكسيكية مأزق صعب عندما وجدوا أنفسهم عالقين في الثلوج بمنتصف الطريق على أثر عاصفة ثلجية عنيفة تسببت في هبوط ثلوج غزيرة بلغ ارتفاعها متر كامل تقريباً.

أشارت وكالة سكاي نيوز الإخبارية أن عاصفة البرد ظهرت بشكل مفاجئ يوم الأحد الماضي في البلاد بعد عدة أيام من الطقس الدافئ الجاف حيث كانت درجة الحرارة 32 درجة مئوية وقتها، ولحسن الحظ لم يتأذى أي شخص من ظروف الطقس السيئة، إلا أن الكثير من السائقين دُفنوا داخل سياراتهم أسفل طبقات سميكة من الثلوج.

هذا وتواجه مدينة غوادالاخارا بشكل اعتيادي نظراً لوجودها على ارتفاع 1,566 متر فوق مستوى سطح البحر، ولكنها لم تشهد أبداً عاصفة برد مثل هذه، وتوضح لنا الصور والفيديو عدم تأذي السيارات من البرد، مما يعني أنه كان يتخذ هيئة كرات صغيرة وغير ثقيلة كفاية كي تؤذي هياكل السيارات.