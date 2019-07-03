“بالفيديو” تويوتا 86 مستمرة في السير بعد التعرض لحادث مدمر!

الخليج ٣٦٥ نت – تمتلك تويوتا 86 الكثير من المعجبين والمحبين لها بفضل أدائها واعتماديتها العالية، وهو ما يجعل هذا الحادث الأليم الذي مرت به إحدى نسخها موديل 2019 أمر مؤسف للغاية.

على الرغم من مدى القوة التدميرية للحادث الذي شهدته هذه النسخة من تويوتا 86، إلا أن الأمر المميز هنا هو قدرتها على السير رغم كل ما تعرضت له من أضرار جسيمة، وهو ما دفع ورشة إصلاحات 417 Motoring Parts الأمريكية لتصويرها أثناء سيرها وقبل البدء في إصلاح أي من أجزائها بشكل أذهل كافة المتابعين على فيسبوك بعد نشر الفيديو.

هذا وبالنظر إلى مستوى الأضرار، من المفترض ألا تكون تويوتا 86 قادرة على الاستمرار بالعمل، خاصة بعد اصطدمت بقوة من الجانب بأحد الأشجار مما دفع إلى دخول الهيكل الجانبي إلى الداخل كما نرى مع التواء السقف ودفع غطاء المحرك للخارج وتحطم الزجاج الأمامي في أغلبه مع تهشم الزجاج الخلفي بالكامل، ونظراً لمستوى الأضرار، فقد قرر المالك عرض محركها فقط للبيع بسعر 3,300$ (12,375 ريال) بعد أن قطع به 10,460 كم فقط.