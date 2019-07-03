“بالفيديو” سيارة تنحرف بشكل مفاجئ وتخرج عن الطريق بالرياض

الخليج ٣٦٥ نت – انتشر مقطع فيديو وثقته كاميرا إحدى السيارات، يُظهر انحراف سيارة بشكل مفاجئ على طريق الدمام بالرياض وخروجها من الطريق السريع واصطدامها بالرصيف واستقرارها على طريق الخدمة. وذكر شاهد عيان أن السائق يبدو أنه كان غافلاً عن الطريق ما تسبب في ارتباكه وانحرافه بسرعة كبيرة وخروجه من الطريق السريع واصطدامه بسيارة أخرى في طريق الخدمة.

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