“رسمياً” ايقاف انتاج كاديلاك CT5 استعداداً لاستبدالها

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت كاديلاك اليوم عن وقف إنتاج سيدان CTS الفاخرة بعد 16 عاماً على لسان تارا كونين، المتحدثة باسم الصانعة الأمريكية أثناء حديثها مع موقع Cadillac Society.

على أثر ذلك، سيتم تغيير وظيفة مصنع لانسينج جراند ريفر للبدء في إنتاج كاديلاك CT5، والتي تعد البديل المباشر لطراز CTS.

كشفت كاديلاك عن CTS في 2003 مع لغة تصميم جديدة كلياً، لتكشف عن أولى نسخ CTS-V عالية الأداء في العام اللاحق بمحرك V8 سعة 5.7 لتر بقوة 400 حصان، وبحلول الجيل الثاني من CTS تميزت السيدان بتصميم خارجي وداخلي أكثر حدة، حيث أتت بعدها CTS-V في جيلها الثاني بنسخ سيدان وكوبيه وواجن بمحرك V8 سعة 6.2 لتر سوبرتشارجر، قبل تدشين الجيل الثالث والأخير في 2014 بتصميم جديدة وبنسخة سيدان فقط.

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لن يتم استبدال CTS بشكل مباشر، بل أن CT5 الأصغر وCT6 الأكير سيحلوا محلها، فيما ستكون بدائل CTS-V لعشاق الأداء العالي هي CT6-V التي تم الكشف عنها بالفعل بمحرك V8 مزدوج التيربو سعة 4.2 لتر بقوة 550 حصان، كما يتم التجهيز إطلاق CT5-V قريباً.

هذا وقد كانت CTS تعد السيدان الأمريكية الفاخرة الرائدة، كما كانت منافسة جديرة لعدة طرازات ألمانية، ولكن يبدو أن كاديلاك تنوي تغيير استراتيجيتها بعض الشئ دون التخلي عن سوق السيارات الفاخرة عالية الأداء.