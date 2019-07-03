الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت كاديلاك اليوم عن وقف إنتاج سيدان CTS الفاخرة بعد 16 عاماً على لسان تارا كونين، المتحدثة باسم الصانعة الأمريكية أثناء حديثها مع موقع Cadillac Society.
على أثر ذلك، سيتم تغيير وظيفة مصنع لانسينج جراند ريفر للبدء في إنتاج كاديلاك CT5، والتي تعد البديل المباشر لطراز CTS.
كشفت كاديلاك عن CTS في 2003 مع لغة تصميم جديدة كلياً، لتكشف عن أولى نسخ CTS-V عالية الأداء في العام اللاحق بمحرك V8 سعة 5.7 لتر بقوة 400 حصان، وبحلول الجيل الثاني من CTS تميزت السيدان بتصميم خارجي وداخلي أكثر حدة، حيث أتت بعدها CTS-V في جيلها الثاني بنسخ سيدان وكوبيه وواجن بمحرك V8 سعة 6.2 لتر سوبرتشارجر، قبل تدشين الجيل الثالث والأخير في 2014 بتصميم جديدة وبنسخة سيدان فقط.
لن يتم استبدال CTS بشكل مباشر، بل أن CT5 الأصغر وCT6 الأكير سيحلوا محلها، فيما ستكون بدائل CTS-V لعشاق الأداء العالي هي CT6-V التي تم الكشف عنها بالفعل بمحرك V8 مزدوج التيربو سعة 4.2 لتر بقوة 550 حصان، كما يتم التجهيز إطلاق CT5-V قريباً.
هذا وقد كانت CTS تعد السيدان الأمريكية الفاخرة الرائدة، كما كانت منافسة جديرة لعدة طرازات ألمانية، ولكن يبدو أن كاديلاك تنوي تغيير استراتيجيتها بعض الشئ دون التخلي عن سوق السيارات الفاخرة عالية الأداء.
كانت هذه تفاصيل خبر “رسمياً” ايقاف انتاج كاديلاك CT5 استعداداً لاستبدالها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.