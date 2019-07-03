الخليج ٣٦٥ نت – حذّرت وزارة التجارة والاستثمار عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، من توفر المضخة الخاصة بالبنزين الأحمر أو الأخضر في محطات البنزين دون توفير البنزين، وأضافت أن ذلك يعدّ مخالفة للأنظمة.
وكان ذلك الرد تفاعلاً مع شكوى قدمها أحد المتابعين بخصوص عزوف العديد من محطات البنزين في الرياض عن توفير بنزين “95”، والاكتفاء ببيع بنزين “91”؛ لربحه الكبير.
وكان رد الحساب الرسمي للوزارة كالتالي: “إن توفر المضخة دون توفير البنزين، يعد مخالفة للأنظمة، ونأمل منك تقديم بلاغ تجاري عبر (1900)، وفي حال عدم توفر المضخة نأمل منك التواصل مع الأمانة عبر الرقم (940)”.
كانت هذه تفاصيل خبر يمكنك الابلاغ عن المحطة اذا وجدت مضخة بنزين 95 دون توفيره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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