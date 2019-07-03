حقيقة اللوحات الجديدة للسيارات في المملكة

الخليج ٣٦٥ نت – نفت إدارة المرور السعودي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ماتم تداوله حول إطلاق إصدار جديد من لوحات السيارات بالمملكة. وكان ذلك رداً من الإدارة حول الشائعات التي انتشرت نتيجة تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي لصور، تظهر تغيراً في شكل لوحات السيارات، مدعين أنها ستصدر قريباً.

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