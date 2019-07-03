طائرة بوينج التي صدمت العالم بالرحلات المميتة.. طوّرها هنود حديثي التخرج!

الخليج ٣٦٥ نت – أثناء تحقيقات وزارة العدل الأمريكية في حوادث طائرات بوينج 737 ماكس و787 دريم لاينر، اكتشف مهندسي الشركة الأمريكية المختصة بصناعة الطائرات عن فضيحة جديدة من نوعها.

خلال 28 يونيو الماضي، أعلنت وكالة بلومبيرج أن بوينج ومورديها قاموا بتعهيد بعض مهام التطوير والاختبار البرمجي لطائرة 737 ماكس إلى بعض الموظفين المؤقتين، والذين كان بعضهم حديثي التخرج كانوا يعملون بنظام العقود عبر شركتي HCL Technologies وCyient الهنديتين، وذلك مقابل أجور ضعيفة للغاية تبدأ عند 9$ (33.75 ريال) في الساعة، وذلك بغرض توفير النفقات وخفض التكلفة.

ساهمت البرمجيات المعيبة في طائرة بوينج 737 ماكس في اثنين من الحوادث المميتة، والتي نتج عنها وفاة 346 شخص بين شهري أكتوبر وحتى مارس الماضيين، مما جعل كافة شركات الطيران حول العالم تقريباً تتوقف عن استخدام الطائرة، لتخسر بوينج نتيجة لذلك مليار دولار (3.75 مليار ريال) في الربع الأول من العام الجاري.

Advertisements

أضاف أحد كبار مهندسي بوينج السابقين أن أحد مدراء الشركة قد صرح في اجتماع داخلي أن الشركة لم تعد في حاجة إلى كبار المهندسين، وذلك على الرغم من أن موظفي الشركات الهندية كانوا في أغلب الأوقات لا يكتبون سطور برمجية صحيحة، ودائماً ما يكون هناك حاجة لتصحيح ما يقدمون من برمجيات، خاصة أنهم يعملون وفقاً لمعطيات محددة من مهندسي بوينج.

هذا وقد صرح المتحدث باسم بوينج معلقاً أن الشركة تعطي الأولوية للسلامة دائماً أثناء التعامل مع الشركاء الخارجيين، كما أن لديها خبرة عقود طويلة في التعامل مع مختلف الموردين والشركاء حول العالم للتأكد من أن كافة المنتجات آمنة وعالية الجودة.