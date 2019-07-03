كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أودي تستعد لطرح الموديل الرياضي S8 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستعد شركة أودي لطرح سياراتها الرياضية الفارهة S8 ، هي يعتمد الموديل الجديد على سواعد محرك سعة 4.0 لتر يزأر بقوة 420 كيلووات/571 حصان، بينما يبلغ عزم الدوران الأقصى 800 نيوتن متر.

وزوُدت السيارة بمحرك هجين مع مولد بدء 48 فولت، ليدفع السيارة البالغ طولها 5.17 متر من الثبات إلى 100 كم/س في أقل من 5.0 ثانية، في حين تقف السرعة القصوى على أعتاب 250 كلم/س.

ولم تكشف أودي عن أية بيانات تتعلق بقيم استهلاك أو موعد طرح أو أسعار الموديل الرياضي S8 الجديد.